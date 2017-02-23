Четверо погибли при столкновении двух автомобилей в Подмосковье

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - В результате столкновения двух автомобилей в Подмосковье четыре человека погибли и трое пострадали, сообщили "Интерфаксу" в областном главке полиции.

"Примерно в 21:00 на первом километре автодороги Серпухов-Протвино автомобиль "Мерседес" выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Субару", - сказал дежурный пресс-службы.

По его словам, в результате столкновения четверо находившихся в "Мерседесе" людей погибли, трое людей в "Субару" получили травмы разной степени тяжести.