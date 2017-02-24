Источник сообщил об отсутствии жертв при жесткой посадке самолета в Калужской области

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - При жесткой посадке легкомоторного самолета NG-4 на аэродроме "Хотенки" в Калужской области погибших нет, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах региона.

Количество пострадавших пока неизвестно.

По данным местного сайта, в День защитника Отечества на аэродроме должна была пройти военно-историческая реконструкция с участием авиационной техники. Местные СМИ заявляют, что полеты были отменены из-за непогоды.

Пресс-служба Государственной инспекции безопасности дорожного движения опубликовала в четверг предупреждение об ухудшении погодных условий в регионе. В области выпал мокрый снег, на дорогах - гололедица.

Как сообщалось ранее, в четверг Калужской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет NG-4, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Калужской области.

Уточняется, что самолет приземлился около населенного пункта Хатенки. Сообщение об этом поступило на пульт дежурного в четверг 19:50.

На место направлены пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы МЧС России по Калужской области и работники скорой медицинской помощи.

Информация уточняется.