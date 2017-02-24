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Упавшая вывеска пекарни убила просившую милостыню пенсионерку в Ижевске

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Следователи начали проверку по факту гибели ижевской пенсионерки в результате падения под тяжестью снега вывески пекарни, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе управления СКР по Удмуртии в пятницу.

Инцидент произошел накануне около одной из пекарен по улице Гагарина недалеко от железнодорожного вокзала Ижевска. "Женщина 1930 года рождения просила милостыню около пекарни. Под тяжестью снега на нее упала вывеска", - сказал собеседник агентства.

Пенсионерка скончалась по пути в больницу.

В пресс-службе управления СКР по Удмуртии сообщили, что в настоящее время следователи проводят проверку, в ходе которой, в частности, будет установлено, насколько безопасно была размещена вывеска пекарни.

Теги: Ижевск
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