Упавшая вывеска пекарни убила просившую милостыню пенсионерку в Ижевске

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Следователи начали проверку по факту гибели ижевской пенсионерки в результате падения под тяжестью снега вывески пекарни, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе управления СКР по Удмуртии в пятницу.

Инцидент произошел накануне около одной из пекарен по улице Гагарина недалеко от железнодорожного вокзала Ижевска. "Женщина 1930 года рождения просила милостыню около пекарни. Под тяжестью снега на нее упала вывеска", - сказал собеседник агентства.

Пенсионерка скончалась по пути в больницу.

В пресс-службе управления СКР по Удмуртии сообщили, что в настоящее время следователи проводят проверку, в ходе которой, в частности, будет установлено, насколько безопасно была размещена вывеска пекарни.