Шойгу примет участие в открытии Всемирных военных игр в Сочи

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в пятницу прибыл в Сочи для участия в официальной церемонии открытия Третьих Всемирных военных игр.

"Во время работы в Сочи глава военного ведомства будет наблюдать за соревнованиями, которые проходят в ледовых дворцах и на горнолыжных трассах", - сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал майор Игорь Конашенков.

Для участия в Играх, которые стартовали 22 февраля, в Сочи прибыли около 1000 лучших представителей военного спорта из 26 стран Европы и Азии, в том числе - государств-членов НАТО.

Состязания проходят под девизом Международного совета военного спорта "Дружба через спорт". Игры завершатся 28 февраля 2017 года.