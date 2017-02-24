В Думе заявили об угрозе новой холодной войны в случае нарушения ядерного паритета

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что необходимо сохранить базовые принципы ядерного паритета.

"Здесь нельзя допустить доминирования одной державы, потому что в противном случае перекашивается вся система международной безопасности и теряют смысл все разоруженческие усилия последних десятилетий", - сказал Слуцкий журналистам в пятницу в связи с высказываниями президента Дональда Трампа о важности лидерства США в ядерной сфере.

Как заметил глава комитета, заявления Трампа относительно "одностороннего" характера договора СНВ-3, который, якобы, ущемляет американские интересы, не могут не тревожить.

"В первую очередь, потому, что если действительно Вашингтон возьмет за основу линию на превосходство в ядерной сфере, неизбежно вновь обострится гонка вооружений и мир вернется снова к холодной войне. А это чревато глобальной цивилизационной катастрофой", - заявил депутат.

Поэтому, добавил он, нам действительно необходимы скорейшие переговоры о судьбе СНВ-3, срок которого заканчивается в 2021 году, в случае отказа от пролонгации договора.

Ранее сообщалось, что Трамп назвал договор СНВ-3 односторонним и заявил, что ядерный потенциал США может быть расширен.