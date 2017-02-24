Житель Екатеринбурга устроил стрельбу и взорвал гранату во дворе дома

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Перестрелка и взрыв произошли во дворе жилого дома в Орджоникидзевском районе в Екатеринбурге. Информацию об этом "Интерфаксу" подтвердил руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

"Предположительно во дворе дома сработала ручная противопехотная граната РГД-5. Впрочем, точно тип взрывного устройства назовут эксперты", - сказал Горелых.

Несколько выстрелов и взрыв произошли в 14:30 по местному времени (12:30 по Москве) возле автомобиля Chevrolet Lacetti, стоявшего у дома по улице Стахановской. Взрывной волной кузов машины посекло, пробило колесо, разбито стекло. Однако водитель не пострадал.

"Огнестрельное ранение, предположительно, из травматического пистолета в область щеки получил 35-летний мужчина по имени Александр", - говорится в сообщении пресс-службы.

Мужчина самостоятельно обратился за помощью в находящийся поблизости медицинский центр. Оттуда его госпитализировали в центральную городскую клиническую больницу №23. Пострадавший не может говорить.

Отмечается, что вместе с потерпевшим была женщина. Ее доставили в полицию.

"По одной из версий, конфликтная ситуация началась в подъезде дома, затем переместилась во двор, где и произошла развязка. Сыщики уголовного розыска и участковые уполномоченные проводят поквартирный обход девятиэтажки с целью установления возможных очевидцев и свидетелей, отрабатывают различные варианты случившегося - от бытового конфликта до криминальной ссоры", - сообщили в пресс-службе.

По данному фату возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) и по статье 213 (хулиганство с использованием оружия).