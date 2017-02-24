Два человека погибли при пожаре в Ростовской области

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Пожар в частном доме в городе Зерноград (Ростовская область) унес жизни двоих человек, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

"Сообщение о пожаре поступило в пятницу в 19:40 мск. Возгорание произошло в одноэтажном доме. В 19:54 мск в доме ликвидировано открытое горение. На месте пожара обнаружены тела мужчины и женщины", - сказал собеседник агентства.

По его словам, предварительная причина пожара - короткое замыкание электросчетчика.