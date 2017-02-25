В Саратове произошло нападение на медицинского работника

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники Следственного комитета России проводят проверку в связи с нападением на врача в Саратове, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СКР.

Как рассказали в ведомстве, по предварительным данным, инцидент произошел 25 февраля: муж одной из пациенток саратовской больницы, высказывая недовольство при госпитализации супруги, ударил медицинского работника головой в лицо.

По информации органов здравоохранения Саратовской области, сотрудник больницы получил травмы головы, пояснили в СКР.

В настоящее время следственными органами СКР по Саратовской области организована проверка инцидента. "Председатель Следственного комитета России потребовал от своих подчиненных в кратчайшие сроки установить все обстоятельства произошедшего и при наличии оснований незамедлительно решить вопрос о возбуждении уголовного дела", - подчеркнули в Следственном комитете.