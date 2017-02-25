В Краснодаре умер подброшенный в беби-бокс истощенный младенец

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В Краснодаре следователи проводят проверку в связи со смертью ребенка, которого обнаружили в беби-боксе с признаками истощения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Следственного комитета России в субботу.

"21 февраля в беби-бокс одной из больниц города Краснодара был подброшен младенец с признаками истощения. Врачи медицинского учреждения несколько часов боролись за жизнь ребенка, однако, спасти девочку не удалось", - рассказали в СКР.

По факту смерти новорожденного, организована доследственная проверка, сказали в ведомстве.