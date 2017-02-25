Четыре человека погибли в ДТП на трассе в ХМАО

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Автоавария с участием трех машин произошло на третьем километре автодороги "Нижневартовск-Излучинск" в субботу вечером, есть погибшие, сообщается на сайте регионального управления МВД.

По предварительным данным, около 20:00 (18:00 мск) водитель "Дэу Эсперо", двигаясь из Излучинска в Нижневартовск, столкнулся со встречным автомобилем "Скания". От удара "Дэу" занесло под движущийся "Инфинити".

В результате столкновения четыре человека погибли, еще два получили травмы.