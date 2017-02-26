На Сахалине ребенок погиб от удара током

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - На Сахалине Охинская прокуратура проводит проверку по факту гибели в субботу вечером ребенка, который, играя с друзьями на территории заброшенного предприятия, схватился руками за оголенный электрический провод, сообщает в воскресенье пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.

"Вечером 25 февраля 2017 года группа подростков в городе Оха играла на территории бывшего пивзавода в "прятки". В ходе игры один ребенок решил перелезть через пристроенный к трансформаторной подстанции забор, и обеими руками схватился за входящий в стену здания незащищенный электрический провод", - говорится в сообщении.

Его друг, пытаясь отцепить товарища, ухватился за провод и схватился за ноги последнего. В результате от поражения электрическим током первый ребенок погиб, второй получил тяжелые травмы и находится в реанимации местной районной больницы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".