ВКС РФ и морская авиация до конца года получат 160 самолетов и вертолетов

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Около 160 самолетов и вертолетов получат в этом году Воздушно-космические силы РФ и морская авиация ВМФ России, сообщил главком ВКС, герой России генерал-полковник Виктор Бондарев.

"Всего около 140 самолетов и вертолетов должно поступить в ВКС в этом году. Плюс еще морская авиация, поэтому всего около 160 единиц новой техники", - сказал он в воскресенье журналистам.

По словам главнокомандующего, общая укомплектованность авиационной техникой всех частей ВКС России на сегодняшний день составляет 100%, доля новой техники - около 55%.

"Мы продолжаем закупки, продолжаем ее получать, - подчеркнул Бондарев. - Заводы вышли на проектную мощность, и проблем с поставкой техники я сегодня не вижу".

При получении каждой новой машины и летчики, и инженеры проходят переподготовку, досконально изучают всю матчасть, сдают зачет на право эксплуатации того или иного комплекса, а потом приезжают в полки и обучают остальных, пояснил главком.