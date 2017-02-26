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Непривычное тепло на европейской части России продержится неделю

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Аномально теплая погода установилась на всей территории европейской части России, высокий температурный фон продержится как минимум до конца следующей недели, заявил "Интерфаксу" директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура существенно выше нормы - на 4-5 градусов, а начало марта можно ассоциировать с первой декадой апреля - до 10 градусов выше нормы", - сказал он агентству в воскресенье.

Вместе с тем Вильфанд добавил, что пока снег в Центральном федеральном округе и севернее не сойдет. По его словам, в Москве высота снега составляет порядка 25 см, но за счет возможных осадков этот показатель очень быстро уменьшаться не будет.

"Говорить о приходе весны еще рано, но действительно в понедельник и вторник днем от одного до трех градусов тепла, ночные температуры немного ниже нуля, а в среду и четверг - до семи градусов тепла днем, в пятницу - от двух до семи, ночью - в районе нуля", - сказал метеоролог.

Он добавил, что существенных осадков в ЦФО не ожидается, однако возможны небольшой снег в первой половине недели и дождь во второй половине.

Вместе с тем директор Гидрометцентра подчеркнул, что главной опасностью для жителей Европейской России в эти дни будет сильная гололедица. Он пояснил, что это связано с переходом температуры через ноль и ветреной погодой: подтаявший снег намерзает ледяной коркой на тротуарах и дорожках.

"Учащаются случаи падения людей, нужно быть предельно внимательными, когда вы идете по тротуарам во дворах, - сказал Вильфанд. - Не всегда коммунальные службы успевают посыпать их песком".

Теги: Гидрометцентр
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