Скончался пассажир экстренно севшего в Волгограде самолета

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Пассажир авиалайнера, направлявшегося из Ашхабада в Бирмингем, который экстренно сел в Волгограде, скончался до прибытия скорой помощи, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь волгоградского аэропорта Ирина Волкова.

"Врачи подъехавшей реанимации констатировали смерть 86-летнего пассажира", - сказала она.

В настоящее время самолет направляется в пункт назначения.

Ранее сообщалось что в аэропорту Волгограда внепланово приземлился самолет, следовавший из Ашхабада в Бирменгем. Причиной экстренной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров лайнера. Посадка прошла благополучно, к трапу прибыла машина скорой помощи.