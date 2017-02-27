Главные новости
В миреПорошенко пообещал помогать жителям КрымаМоскваПолиция оценила число участников марша памяти Немцова в Москве в 5 тысяч человекВ миреОбновленную Nokia 3310 представили на выставке в Барселоне
В России

Сенатор предложил ужесточить наказание за нападение на инкассаторов

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Глава комитета Совета Федерации по регламенту Вадим Тюльпанов предложил разработать законодательную инициативу, ужесточающую наказание за нападения на инкассаторов, сообщает пресс-служба парламентария.

"Сенатор В.Тюльпанов направил в адрес председателя Верховного Суда РФ Вячеслава Лебедева обращение, в котором предлагает наделить инкассаторов правовым статусом и выделить преступления против них в отдельный состав, предусматривающий самые строгие наказания", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сенатор предложил создать рабочую группу с участием представителей Верховного суда РФ, заинтересованных министерств и ведомств для разработки соответствующих законодательных инициатив.

Как отмечается в пресс-релизе, по данным Российского объединения инкассации (РОСИНКАС), только за первые шесть месяцев 2016 года было совершено свыше 2,5 тысяч преступлений, связанных с перевозкой денежных средств.

По мнению Тюльпанова, "прогрессирующий рост подобных правонарушений влечет не только значительные экономические потери, но и крайне опасное увеличение числа инцидентов с использованием оружия в общественных местах, как со стороны преступников, так и со стороны инкассаторов".

Сенатор в своем обращении отмечает, что в настоящее время правовой статус инкассаторов не урегулирован, и это во многом способствует развитию нелегального сектора инкассаторской деятельности, который, по данным специалистов, является наиболее привлекательным для потенциальных грабителей.

"Зачастую квалификация "серых" или "черных" инкассаторов далека от профессиональной, а транспортные средства, которые они используют при перевозке денег, недостаточно или даже вовсе не оснащены охранными системами. Эта доступность перевозимых нелегальными перевозчиками денежных средств особенно серьезно ставит под удар общественный порядок и угрожает жизни и здоровью граждан", - полагает Тюльпанов.

Он считает целесообразным в Уголовном кодексе РФ вывести в отдельный состав разбой в отношении лиц, осуществляющих инкассаторскую деятельность.

"Подобные правонарушения должны быть отнесены к числу особо тяжких, так как несут угрозу жизни и здоровью неограниченного круга лиц, а значит, имеют высокую степень общественной опасности. Соответственно санкции за такие преступления могут предусматривать лишение свободы свыше 10 лет или более строгое наказание", - отмечает Тюльпанов.

Теги: Инкассация
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Стали известны подробности дела арестованных экс-сотрудников ФСБСтали известны подробности дела арестованных экс-сотрудников ФСБ
По данным источника, обвиняемые в госизмене фигуранты занимались псевдо-вербовочной деятельностьюПодробнее
Активист Ильдар Дадин вышел из колонииАктивист Ильдар Дадин вышел из колонии
Верховный суд РФ 22 февраля постановил освободить Дадина и признать за ним право на реабилитациюПодробнее
Всех рыбаков сняли с отколовшейся в Охотском море льдиныВсех рыбаков сняли с отколовшейся в Охотском море льдины
МЧС предупреждало сахалинских рыбаков-любителей об опасности выхода на лед в этом местеПодробнее
Ансамбль имени Александрова выступил на открытии Всемирных военных игр в СочиАнсамбль имени Александрова выступил на открытии Всемирных военных игр в Сочи
В шоу приняли участие танцоры и певцы Большого театра, а также каскадеры-мотоциклистыПодробнее
Минобороны РФ ответило на критику по поводу макета Рейхстага в парке "Патриот"Минобороны РФ ответило на критику по поводу макета Рейхстага в парке "Патриот"
Строительством объекта, который, согласно замыслу, будут штурмовать юноармейцы, возмутились немецкие политикиПодробнее
Петр Толстой по итогам ПА ОБСЕ заявил о выходе России из изоляцииПетр Толстой по итогам ПА ОБСЕ заявил о выходе России из изоляции
С нами хотят вести диалог и заниматься решением общих проблем, заявил вице-спикер ДумыПодробнее
Исполняющим обязанности постпреда РФ при ООН стал Петр ИльичевИсполняющим обязанности постпреда РФ при ООН стал Петр Ильичев
Ильичев занял место скончавшегося Виталия ЧуркинаПодробнее
Путин назвал своей личной инициативой отправку кораблей ВМФ РФ к берегам СирииПутин назвал своей личной инициативой отправку кораблей ВМФ РФ к берегам Сирии
Как заявил президент, поход проходил в условиях противодействиях, а не помощи "от некоторых так называемых партнеров"Подробнее
Генпрокуратура РФ попросила Верховный суд отменить приговор Евгении ЧудновецГенпрокуратура РФ попросила Верховный суд отменить приговор Евгении Чудновец
Екатеринбургская воспитательница осуждена на шесть месяцев лишения свободы за репост видеоПодробнее
Правительство выдвинуло Сердюкова в совет директоров ОАКПравительство выдвинуло Сердюкова в совет директоров ОАК
Ранее СМИ сообщали, что экс-министр обороны может стать заместителем генерального директора "Ростеха"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Акция памяти Бориса Немцова в Москве6 фото
26 февраля
Акция памяти Бориса Немцова в Москве
Прощание с Виталием Чуркиным4 фото
24 февраля
Прощание с Виталием Чуркиным
Выставка "Искусство Лего" в Москве12 фото
23 февраля
Выставка "Искусство Лего" в Москве
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПорошенко пообещал помогать жителям КрымаМоскваПолиция оценила число участников марша памяти Немцова в Москве в 5 тысяч человекВ миреОбновленную Nokia 3310 представили на выставке в БарселонеКультураВ США скончался актер Билл Пэкстон
Сенатор предложил ужесточить наказание за нападение на инкассаторов
Жена Ильхама Алиева рассказала о своих задачах на посту вице-президента
Российский самолет вернулся в аэропорт Цюриха из-за проблем с двигателем
Скончался пассажир экстренно севшего в Волгограде самолета
Вашингтон возложил на ополченцев ответственность за инцидент с ОБСЕ в Донбассе
Обновленную Nokia 3310 представили на выставке в Барселоне
В США скончался актер Билл Пэкстон
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи