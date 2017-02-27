Сенатор предложил ужесточить наказание за нападение на инкассаторов

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Глава комитета Совета Федерации по регламенту Вадим Тюльпанов предложил разработать законодательную инициативу, ужесточающую наказание за нападения на инкассаторов, сообщает пресс-служба парламентария.

"Сенатор В.Тюльпанов направил в адрес председателя Верховного Суда РФ Вячеслава Лебедева обращение, в котором предлагает наделить инкассаторов правовым статусом и выделить преступления против них в отдельный состав, предусматривающий самые строгие наказания", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сенатор предложил создать рабочую группу с участием представителей Верховного суда РФ, заинтересованных министерств и ведомств для разработки соответствующих законодательных инициатив.

Как отмечается в пресс-релизе, по данным Российского объединения инкассации (РОСИНКАС), только за первые шесть месяцев 2016 года было совершено свыше 2,5 тысяч преступлений, связанных с перевозкой денежных средств.

По мнению Тюльпанова, "прогрессирующий рост подобных правонарушений влечет не только значительные экономические потери, но и крайне опасное увеличение числа инцидентов с использованием оружия в общественных местах, как со стороны преступников, так и со стороны инкассаторов".

Сенатор в своем обращении отмечает, что в настоящее время правовой статус инкассаторов не урегулирован, и это во многом способствует развитию нелегального сектора инкассаторской деятельности, который, по данным специалистов, является наиболее привлекательным для потенциальных грабителей.

"Зачастую квалификация "серых" или "черных" инкассаторов далека от профессиональной, а транспортные средства, которые они используют при перевозке денег, недостаточно или даже вовсе не оснащены охранными системами. Эта доступность перевозимых нелегальными перевозчиками денежных средств особенно серьезно ставит под удар общественный порядок и угрожает жизни и здоровью граждан", - полагает Тюльпанов.

Он считает целесообразным в Уголовном кодексе РФ вывести в отдельный состав разбой в отношении лиц, осуществляющих инкассаторскую деятельность.

"Подобные правонарушения должны быть отнесены к числу особо тяжких, так как несут угрозу жизни и здоровью неограниченного круга лиц, а значит, имеют высокую степень общественной опасности. Соответственно санкции за такие преступления могут предусматривать лишение свободы свыше 10 лет или более строгое наказание", - отмечает Тюльпанов.