У православных начался Великий пост

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В понедельник у православных верующих начнется Великий пост. Он продлится семь недель и завершится с началом Пасхи, которая в этом году у христиан всех конфессий приходится на 16 апреля.

Традиция Великого поста возникла в древней, еще не разделенной христианской Церкви, а сегодня сохранилась в основном у православных. В первые два и в последний день поста Церковь рекомендует вообще не есть, а в остальное время соблюдать умеренность в еде, обходясь без мяса, яиц и молочных продуктов. При этом у беременных женщин, больных и занятых тяжелым трудом людей пост может быть не столь строгим.

Впрочем, ограничение в пище - не единственное, которое накладывает на человека Великий пост. Как писал известный проповедник Иоанн Златоуст, "истинный пост есть удаление зла, обуздание языка, отложение гнева и укрощение похотей". "Пусть постятся не одни уста, но и зрение, и слух, и ноги, и руки, и все члены нашего тела", - говорил он.

Накануне, в Прощеное воскресенье, патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил всех чад Русской православной церкви на начинающийся Великий пост. Отслужив вечерню с чином прощения в храме Христа Спасителя, он призвал верующих примириться друг с другом, "чтобы со спокойной душой пойти на поприще поста".

Сам патриарх тоже попросил прощения у всех, кого вольно или невольно обидел.