Пять грузовиков сожгли ночью в Кемерово

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В Заводском районе Кемерово ночью загорелись пять грузовиков, сообщили "Интерфаксу" в Главном управлении МЧС по области в понедельник. По предварительной версии, причиной возгорания стал поджог.

Спасатели потушили пожар. На момент их прибытия открытым пламенем горели пять автомобилей: два ГАЗа-2747, оба 2015 года выпуска, два ГАЗа-2824FS - 2016 года выпуска и ГАЗ-1724 2015 года выпуска. В результате пожара обгорели моторные отсеки и кабины автомобилей.

При тушении работали четыре спасателя.