В Сочи в результате ДТП погиб спортсмен сборной России по маунтинбайку

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне в Сочи, в котором погиб член сборной РФ по маунтинбайку, ехавший на тренировку, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю в понедельник.

Велосипедист ехал без сопровождения специальных служб.

"Водитель иномарки, делая обгон, сбил велосипедиста - члена сборной Российской Федерации - на трассе Адлер-Сочи", - подчеркнул представитель пресс-службы.

По его словам, велосипедиста доставили в больницу, где он от травм, не совместимых с жизнью, скончался. Водитель иномарки, совершивший ДТП, с места происшествия не скрылся и сдал все необходимые биологические анализы.

"Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - добавил собеседник.