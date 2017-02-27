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В России Инвестфорум "Сочи 2017"

Голодец сочла дешевую рабочую силу помехой росту производительности труда в РФ

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Главная проблема, которая не позволяет расти производительности труда в России - низкий уровень инвестиций в экономику, заявила вице-премьер Ольга Голодец.

"Основное препятствие роста производительности труда - резкое сокращение инвестиций в российскую экономику, отсутствие стимулов для предпринимателей вкладывать в техническое перевооружение", - сказала Голодец на российском инвестиционном форуме в Сочи в понедельник.

По ее словам, дешевизна рабочей силы в России делает невыгодным для бизнеса вкладываться в инновационные технологии на производстве.

"К этому подталкивает очень дешевая - заниженная стоимость рабочей силы, которая не соответствует уровню квалификации наших работников", - сказала вице-премьер.

Теги: Ольга Голодец, Сочи 2017
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