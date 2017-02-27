Рекордный пирог из 30 тысяч блинов в Ярославле скормили собакам

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Масленичный пирог массой почти в две тонны, изготовленный ярославцами, отправлен в приют для бездомных собак, сообщили "Интерфаксу" в мэрии Ярославля.

"Блинный пирог был изготовлен сотнями жителей города для установления рекорда. Роспотребнадзор не рекомендует кормить людей блинами, пролежавшими на улице несколько часов. Ввиду этого, мы решили направить всю продукцию на корм для бездомных животных", - сказал представитель мэрии.

Пирог из блинов в Ярославле массой 1972 кг вошел в Книгу рекордов России. Для установления рекорда жители города испекли 31 тысячи блинов.