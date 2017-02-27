В Самарской области задержан готовивший взрыв полицейского автомобиля сторонник ИГ

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники ФСБ России задержали в Самарской области завербованного ИГ ( "Исламское государство", организация запрещена в РФ) местного жителя, который с помощью самодельной взрывчатки готовился взорвать автомобиль с полицейскими и завладеть их оружием. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" источник в правоохранительных органах региона в понедельник.

Собеседник агентства уточнил, что гражданин России 1997 года рождения был задержан 21 февраля в поселке Усть-Кинельском Кинельского района области.

"В месте его проживания было изъято изготовленное с использованием средств бытовой химии взрывчатое вещество мощностью 500 граммов в тротиловом эквиваленте, самодельный детонатор и поражающие элементы в виде металлических шариков. Со слов задержанного, он намеревался подорвать служебный автомобиль с сотрудниками полиции, завладеть их оружием и продолжить террористическую деятельность", - сказал источник.

Он сообщил также, что задержанный хотел приурочить свои действия к 23 февраля "для наибольшего резонанса и, как следствие, признания со стороны зарубежных покровителей".

По данным источника, предполагаемый террорист недавно принял ислам и был завербован эмиссарами ИГ из Дагестана, которые затем перечислили ему 20 тыс. рублей на покупку компонентов для взрывчатки. Инструкции по изготовлению бомбы он получил от взрывотехников запрещенной в России организации ИГ из Сирии.

Собеседник агентства уточнил, что за готовившим взрыв уже велась слежка, поскольку ранее он входил в религиозно-экстремистскую ячейку, члены которой собирались в подпольной молельне на окраине Самары до апреля 2016 года.

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия сейчас продолжаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщалось, в апреле 2016 года на окраине Самары оперативники управления ФСБ РФ по региону обнаружили подпольную молельню с экстремистской литературой и взрывчаткой в подвале. В здании находилось около 60 человек. По версии следствия, там действовала ячейка салафитов, представители которой воюют в Сирии.

Позднее Красноглинский районный суд Самары приговорил имама молельни к трем годам лишения свободы условно, приняв во внимание его раскаяние и наличие трех малолетних детей.