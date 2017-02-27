Главные новости
ЭкономикаСилуанов анонсировал выпуск гособлигаций для населения в апрелеКультураЦеремония вручения "Оскара": главноеВ миреДНР и ЛНР пригрозили забрать остающиеся под юрисдикцией Киева предприятия
В России

Экс-сенатор Попельнюхов признан виновным в хищениях при строительстве в Венесуэле

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы в понедельник признал виновным бывшего сенатора от Белгородской области, экс-гендиректора компании "Стройинвестинжиниринг СУ-848" Сергея Попельнюхова, по делу о хищении более миллиарда рублей при строительстве заводов по производству автоматов "Калашникова" в Венесуэле.

Суд пришел к выводу, что Попельнюхов разработал план хищения средств выделенные на строительство заводов.

Попельнюхов обвиняется по статье УК "Мошенничество в особо крупном размере".

Свою вину экс-сенатор не признает.

По версии следствия, Попельнюхов с февраля 2010 года по июнь 2011 года в составе организованной группы совершил хищение денежных средств ОАО "Рособоронэкспорт", выделенных на строительство в Венесуэле заводов по лицензионному производству автоматов АК-103 и патронов к ним, на общую сумму более 1 млрд рублей.

Теги: Сергей Попельнюхов, Калашников, Венесуэла
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Стали известны подробности дела арестованных экс-сотрудников ФСБСтали известны подробности дела арестованных экс-сотрудников ФСБ
По данным источника, обвиняемые в госизмене фигуранты занимались псевдо-вербовочной деятельностьюПодробнее
Активист Ильдар Дадин вышел из колонииАктивист Ильдар Дадин вышел из колонии
Верховный суд РФ 22 февраля постановил освободить Дадина и признать за ним право на реабилитациюПодробнее
Всех рыбаков сняли с отколовшейся в Охотском море льдиныВсех рыбаков сняли с отколовшейся в Охотском море льдины
МЧС предупреждало сахалинских рыбаков-любителей об опасности выхода на лед в этом местеПодробнее
Ансамбль имени Александрова выступил на открытии Всемирных военных игр в СочиАнсамбль имени Александрова выступил на открытии Всемирных военных игр в Сочи
В шоу приняли участие танцоры и певцы Большого театра, а также каскадеры-мотоциклистыПодробнее
Минобороны РФ ответило на критику по поводу макета Рейхстага в парке "Патриот"Минобороны РФ ответило на критику по поводу макета Рейхстага в парке "Патриот"
Строительством объекта, который, согласно замыслу, будут штурмовать юноармейцы, возмутились немецкие политикиПодробнее
Петр Толстой по итогам ПА ОБСЕ заявил о выходе России из изоляцииПетр Толстой по итогам ПА ОБСЕ заявил о выходе России из изоляции
С нами хотят вести диалог и заниматься решением общих проблем, заявил вице-спикер ДумыПодробнее
Исполняющим обязанности постпреда РФ при ООН стал Петр ИльичевИсполняющим обязанности постпреда РФ при ООН стал Петр Ильичев
Ильичев занял место скончавшегося Виталия ЧуркинаПодробнее
Путин назвал своей личной инициативой отправку кораблей ВМФ РФ к берегам СирииПутин назвал своей личной инициативой отправку кораблей ВМФ РФ к берегам Сирии
Как заявил президент, поход проходил в условиях противодействиях, а не помощи "от некоторых так называемых партнеров"Подробнее
Генпрокуратура РФ попросила Верховный суд отменить приговор Евгении ЧудновецГенпрокуратура РФ попросила Верховный суд отменить приговор Евгении Чудновец
Екатеринбургская воспитательница осуждена на шесть месяцев лишения свободы за репост видеоПодробнее
Правительство выдвинуло Сердюкова в совет директоров ОАКПравительство выдвинуло Сердюкова в совет директоров ОАК
Ранее СМИ сообщали, что экс-министр обороны может стать заместителем генерального директора "Ростеха"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Акция памяти Бориса Немцова в Москве6 фото
26 февраля
Акция памяти Бориса Немцова в Москве
Прощание с Виталием Чуркиным4 фото
24 февраля
Прощание с Виталием Чуркиным
Выставка "Искусство Лего" в Москве12 фото
23 февраля
Выставка "Искусство Лего" в Москве
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаСилуанов анонсировал выпуск гособлигаций для населения в апрелеКультураЦеремония вручения "Оскара": главноеВ миреДНР и ЛНР пригрозили забрать остающиеся под юрисдикцией Киева предприятияСпортДиректор "Байкал-Энергии" объяснил провокацией 20 автоголов в матче 
УЕФА завел дело в отношении "Ростова" после матча ЛЕ со "Спартой"
Сергей Иванов-младший представлен на должность главы "АЛРОСА"
Турция назвала условия завершения своей операции в Сирии
Бренд "Билайн" сохранится после ребрендинга материнского холдинга Vimpelcom
СКР возбудил еще три уголовных дела в связи обстрелами в Донбассе
Компания PwC объяснила ошибку с объявлением победителя на вручении "Оскара"
Колобков назвал неконструктивным решение ИААФ о допуске лишь трех атлетов из РФ
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи