Экс-сенатор Попельнюхов признан виновным в хищениях при строительстве в Венесуэле

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы в понедельник признал виновным бывшего сенатора от Белгородской области, экс-гендиректора компании "Стройинвестинжиниринг СУ-848" Сергея Попельнюхова, по делу о хищении более миллиарда рублей при строительстве заводов по производству автоматов "Калашникова" в Венесуэле.

Суд пришел к выводу, что Попельнюхов разработал план хищения средств выделенные на строительство заводов.

Попельнюхов обвиняется по статье УК "Мошенничество в особо крупном размере".

Свою вину экс-сенатор не признает.

По версии следствия, Попельнюхов с февраля 2010 года по июнь 2011 года в составе организованной группы совершил хищение денежных средств ОАО "Рособоронэкспорт", выделенных на строительство в Венесуэле заводов по лицензионному производству автоматов АК-103 и патронов к ним, на общую сумму более 1 млрд рублей.