С выставки в аэропорту Сочи пропали пять картин местных художников

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Пять картин украдены в аэропорту Сочи с проходящей там выставки "Футбол и вечность", на которой представлены работы местных художников Виктории и Владимира Кириленко.

Как сообщил "Интерфаксу" в понедельник Владимир Кириленко, экспозиция посвящена Чемпионату мира по футболу, который пройдет в России 2018 году.

По его словам, по факту пропажи работ ведется расследование.

"Наши персональные выставки, посвященные ЧМ-2018, прошли в 70 городах мира. Некоторые картины находятся в государственных коллекциях 20 стран, в российских и зарубежных музеях", - сказал Кириленко.