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Жителя Чебоксар осудили на 7 лет за разговоры о сексе с несовершеннолетними

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Суд Чувашии признал местного жителя виновным в развращении десяти несовершеннолетних девочек в возрасте 11-15 лет, сообщает пресс-служба республиканского СУ СКР в понедельник.

По данным следствия, в октябре 2015 года 51-летний житель Чебоксар попросил знакомого приобрести для него сим-карту, оформил ее на чужое имя, находил телефонные номера несовершеннолетних девочек, звонил им и вел переписку и разговоры на сексуальные темы.

Родители одной из девочек, узнав об этой переписке, сообщили в полицию. В ходе расследования были установлены и другие пострадавшие. Экспертиза признала осужденного вменяемым, не обнаружив у него "признаков расстройства сексуального предпочтения".

Суд назначил педофилу наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима по статье о развратных действиях в отношении несовершеннолетних.

Теги: Чувашия
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