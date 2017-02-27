Умер создатель программ "Последний герой" и "Жди меня"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Журналист и телепродюсер Сергей Кушнерев, известный как создатель телепрограмм "Жди меня", "Последний герой" и "Женские истории", скончался на 55-м году жизни, сообщил в понедельник в фейсбуке гендиректор радиостанции "Говорит Москва" и глава совета директоров газеты "Комсомольская правда" Владимир Мамонтов.

Как сообщала "Комсомольская правда", на прошлой неделе Кушнеров был госпитализирован в реанимацию с инсультом. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

"Сейчас сказали, что Сергей Кушнерев умер. 54. Рано, дико. Его знают, как создателя ТВ-программ "Жди меня", "Последний герой". ТЭФИ и все такое... Но он очень много незаметно важного сделал и для "Комсомольской правды"... Он методом малых дел менял газетный формат - понимая, что постсоветских читателей надо брать за живое, боролся с длинными плохими очерками, деля полосу на "четвертушки". Потом это стало форматом А3. Но если ему попадался шедевр - он был самым щедрым ответсеком на свете. Сергей выращивал молодых журналистов в своем питомнике. Ненавидел штампы, заметки для "галочки", он вычищал все рутинное с полос, - отметил Мамонтов.

Кушнерев родился в Москве 8 марта 1962 года. С 1982 года начал работать в "Комсомольской правде", пройдя путь от стажера до ответственного секретаря издания. В 1993 году стал одним из основателей "Новой газеты", затем работал в газете "Московские новости".

Карьера Кушнерева на телевидении началась в 1994 году, когда Александр Любимов пригласил его на должность главного редактора программы "Взгляд". Спустя два года он стал главным редактором телекомпании ВИД, посвятив этой работе 19 лет. На Первом канале Кушнерев создал такие рейтинговые программы, как "Жди меня", "Последний герой" и "Женские истории" с Оксаной Пушкиной. Лауреат нескольких премий ТЭФИ.