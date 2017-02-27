Главные новости
В РоссииПодготовлен законопроект о лишении водителей прав за непропуск скоройСпортРезультат матча ЧР по бенди "Водник" - "Байкал-Энергия" аннулированВ миреГлава ДНР объявил о блокаде Украины республиками Донбасса
В России

Шувалов не исключил разрешения на въезд в РФ для 200 тыс. нарушителей из Таджикистана

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - По итогам переговоров на высшем уровне в Душанбе будет разрешен обратный въезд в Россию порядка 200 тыс. трудовых мигрантов из Таджикистана, которые ранее не могли этого сделать из-за допущенных ими незначительных нарушений, заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

"Это мигранты, их свыше 200 тыс. человек: те, кто не выехал в силу каких-то причин неумышленно из РФ - это студенты и какие-то другие категории граждан, не совершали никаких административных правонарушений и не были вовлечены ни в какую противоправную деятельность. Таким гражданам будет, скорее всего, разрешен обратный въезд в РФ", - сказал Шувалов по итогам переговоров на высшем уровне в Душанбе.

Те, кто совершали преступления или были "вовлечены в какую-то незаконную деятельность", в категорию мигрантов, которым будет разрешен обратный въезд в Россию, не попадут.

Президент РФ Владимир Путин, находящийся с визитом в Таджикистане, заявил, что таджикские граждане, работающие в России, перечислили на родину средства, эквивалентные почти трети ВВП Таджикистана.

"Серьезной поддержкой экономики Таджикистана служат, конечно, и денежные переводы, которые отправляют домой работающие в России таджикские граждане. Их, по нашим подсчетам, сегодня 876 тысяч. Только за прошлый год объемы таких перечислений превысили 1,9 млрд долларов - это почти одна треть ВВП страны", - сказал глава российского государства.

Президент России подчеркнул, что "в России гражданам Таджикистана предоставляются максимально возможные преференции".

Теги: Таджикистан, Игорь Шувалов, Владимир Путин
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Подготовлен законопроект о лишении водителей прав за непропуск "скорой"Подготовлен законопроект о лишении водителей прав за непропуск "скорой"
Фактически такое поведение на дороге хотят приравнять в вождению в нетрезвом видеПодробнее
Песков разъяснил мониторинг Кремлем проблем в экономике регионовПесков разъяснил мониторинг Кремлем проблем в экономике регионов
По словам пресс-секретаря главы государства, практика отслеживания ситуации в ключевых отраслях экономики ведется не только в контексте выборовПодробнее
В Кремле прокомментировали ультиматум властей ДНР и ЛНР УкраинеВ Кремле прокомментировали ультиматум властей ДНР и ЛНР Украине
Ранее власти самопровозглашенных республик пригрозили забрать остающиеся под юрисдикцией Киева предприятия в ответ на блокаду ДонбассаПодробнее
Стали известны подробности дела арестованных экс-сотрудников ФСБСтали известны подробности дела арестованных экс-сотрудников ФСБ
По данным источника, обвиняемые в госизмене фигуранты занимались псевдо-вербовочной деятельностьюПодробнее
Активист Ильдар Дадин вышел из колонииАктивист Ильдар Дадин вышел из колонии
Верховный суд РФ 22 февраля постановил освободить Дадина и признать за ним право на реабилитациюПодробнее
Всех рыбаков сняли с отколовшейся в Охотском море льдиныВсех рыбаков сняли с отколовшейся в Охотском море льдины
МЧС предупреждало сахалинских рыбаков-любителей об опасности выхода на лед в этом местеПодробнее
Ансамбль имени Александрова выступил на открытии Всемирных военных игр в СочиАнсамбль имени Александрова выступил на открытии Всемирных военных игр в Сочи
В шоу приняли участие танцоры и певцы Большого театра, а также каскадеры-мотоциклистыПодробнее
Минобороны РФ ответило на критику по поводу макета Рейхстага в парке "Патриот"Минобороны РФ ответило на критику по поводу макета Рейхстага в парке "Патриот"
Строительством объекта, который, согласно замыслу, будут штурмовать юноармейцы, возмутились немецкие политикиПодробнее
Петр Толстой по итогам ПА ОБСЕ заявил о выходе России из изоляцииПетр Толстой по итогам ПА ОБСЕ заявил о выходе России из изоляции
С нами хотят вести диалог и заниматься решением общих проблем, заявил вице-спикер ДумыПодробнее
Исполняющим обязанности постпреда РФ при ООН стал Петр ИльичевИсполняющим обязанности постпреда РФ при ООН стал Петр Ильичев
Ильичев занял место скончавшегося Виталия ЧуркинаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
"Оскар-2017"11 фото
27 февраля
"Оскар-2017"
Акция памяти Бориса Немцова в Москве6 фото
26 февраля
Акция памяти Бориса Немцова в Москве
Прощание с Виталием Чуркиным4 фото
24 февраля
Прощание с Виталием Чуркиным
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПодготовлен законопроект о лишении водителей прав за непропуск скоройСпортРезультат матча ЧР по бенди "Водник" - "Байкал-Энергия" аннулированВ миреГлава ДНР объявил о блокаде Украины республиками ДонбассаВ РоссииПесков разъяснил мониторинг Кремлем проблем в экономике регионов
Дворкович не нашел нарушений в действиях руководства "Почты России"
В Вене задержан работавший советником Ющенко фигурант "дела Фирташа"
МТС решила сделать интернет-трафик бесплатным и зарабатывать на рекламе
"Гормост" объяснил уборку территории на месте убийства Немцова
Подготовлен законопроект о лишении водителей прав за непропуск "скорой"
Голодец раскритиковала предложение Минэкономразвития о налоговой реформе
Египет объявил о подорожании визы до $60 с 1 июля
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи