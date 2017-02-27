Шувалов не исключил разрешения на въезд в РФ для 200 тыс. нарушителей из Таджикистана

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - По итогам переговоров на высшем уровне в Душанбе будет разрешен обратный въезд в Россию порядка 200 тыс. трудовых мигрантов из Таджикистана, которые ранее не могли этого сделать из-за допущенных ими незначительных нарушений, заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

"Это мигранты, их свыше 200 тыс. человек: те, кто не выехал в силу каких-то причин неумышленно из РФ - это студенты и какие-то другие категории граждан, не совершали никаких административных правонарушений и не были вовлечены ни в какую противоправную деятельность. Таким гражданам будет, скорее всего, разрешен обратный въезд в РФ", - сказал Шувалов по итогам переговоров на высшем уровне в Душанбе.

Те, кто совершали преступления или были "вовлечены в какую-то незаконную деятельность", в категорию мигрантов, которым будет разрешен обратный въезд в Россию, не попадут.

Президент РФ Владимир Путин, находящийся с визитом в Таджикистане, заявил, что таджикские граждане, работающие в России, перечислили на родину средства, эквивалентные почти трети ВВП Таджикистана.

"Серьезной поддержкой экономики Таджикистана служат, конечно, и денежные переводы, которые отправляют домой работающие в России таджикские граждане. Их, по нашим подсчетам, сегодня 876 тысяч. Только за прошлый год объемы таких перечислений превысили 1,9 млрд долларов - это почти одна треть ВВП страны", - сказал глава российского государства.

Президент России подчеркнул, что "в России гражданам Таджикистана предоставляются максимально возможные преференции".