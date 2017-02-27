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Сергей Иванов предложил ввести утилизационный сбор для производителей пакетов

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Утилизационный сбор для производителей пластиковых пакетов нужен в России, сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на Российском инвестиционном форуме в Сочи в понедельник.

"Утилизационный сбор нужен. Мы для автомобилей ввели в свое время утилизационный сбор, и он работает. Уже все к этому привыкли и понимают, что производитель автомобиля должен заплатить за то, что этот автомобиль рано или поздно он будет утилизирован. Здесь то же самое... Производитель полиэтиленовых пакетов должен платить, потому что этот пакет нужно будет утилизировать", - сказал Иванов.

При этом он отметил, что "наши небедные торговые сети" могут предлагать на кассе бумажные пакеты. Сергей Иванов приветствовал бы такое решение, хотя этот вопрос остается на усмотрение ритейлеров.

Он пояснил, что у потребителя должно быть право выбора.

"Он может взять полиэтиленовый пакет, если ему удобно, но производитель этого пакета заплатит за его утилизацию деньги вперед. Утром деньги - вечером стулья. А кто возьмет бумажный пакет, тому не надо ничего платить. Так вообще-то в мире уже все работает, не надо ничего изобретать, это уже сделано в той же Европе", - рассказал Иванов.

Теги: Сергей Иванов, Сочи 2017
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