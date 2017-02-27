В России создана авиадивизия особого назначения

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В Подмосковье из авиационной базы Воздушно-космических сил воссоздана авиационная дивизия особо назначения, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в Минобороны РФ.

Как уточнили в департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства, формирование будет заниматься перевозкой личного состава, техники и грузов в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации, будет выполнять задачи поисково-спасательного обеспечения, спасательно-эвакуационных работ, и другие специальные задачи.

В состав авиационного парка соединения ВКС входят транспортные и пассажирские самолеты и вертолеты, включая Ту-154, Ту-134, Ил-62, Ил-76, Ил-18, Ан-148, А-12, Ан-26, Ми-8 и другая авиационная техника.