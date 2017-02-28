В России

Автошколы предложили выдавать начинающим водителям временные права

Через два года автолюбитель, не совершавший серьезных нарушений, сможет обменять такие права на постоянные

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Союз автошкол Москвы подготовил для главы ГИБДД России Виктора Нилова предложения о введении временных двухлетних прав для начинающих водителей, а также изменении методики обучения и приема экзаменов у будущих автомобилистов, сообщает во вторник газета "Известия".

"Начинающий водитель должен быть сам заинтересован в осторожной езде, чтобы в конечном итоге получить постоянное водительское удостоверение, а не вернуться в автошколу, не платить второй раз за обучение и не сдавать снова экзамены", - пояснил инициативу председатель Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов.

По его словам, необходимо разработать механизм обмена временного водительского удостоверения на постоянное "с учетом допущенных начинающим водителем нарушений - по степени их опасности для окружающих".

Кроме того, Союз автошкол предлагает ввести для новичков ограничения по скоростному режиму, на перевозку пассажиров, на езду в темное время суток и по автомагистралям.

Автошколы также предлагают изменить программы обучения новых водителей. Они полагают, что необходимо ввести тест на умение предвидеть опасность. "Речь идет об умении "читать дорогу" - определять признаки возможного нестандартного развития дорожно-транспортной ситуации, уметь своевременно определять вероятность и степень опасности негативного развития ситуации, способы ее парирования", - сказал Ачкасов. По его словам, после того как такая программа была внедрена в Великобритании в 2002 году, число погибших в ДТП снизилось к 2013 году на 53,5%.

Кроме того, как считает Ачкасов, нужно изменить устаревшую методику приема экзаменов на права, которая сейчас заключается в "проверке умений кандидата нажать нужную кнопку при ответе на всем известные вопросы, уметь припарковать автомобиль различными способами и, пусть медленно, но не превышая допустимого количества ошибок, ездить по улицам".

"Система приема экзаменов основана на начислении штрафных баллов за отдельные ошибки. А в странах с высоким уровнем дорожной безопасности на экзамене оценивается освоение комплекса приемов, формирующих безопасный стиль вождения, умение предотвращать опасные ситуации и способность уверенно действовать в разных обстоятельствах, - пояснил он.

Также авторы инициативы предлагают нововведение и для остальной части автолюбителей. Так, Союз автошкол Москвы считает, что нужно обязать водителей всегда иметь при себе медицинскую справку, которую сейчас требуют только при выдаче и замене прав.

Соответствующие предложения будут представлены главе ГИБДД России Виктору Нилову в начале марта на встрече с представителями Союза автошкол Москвы.

Теги: Россия, ГИБДД
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