За преступления в сфере предпринимательства в 2016 г. осуждены 2 тыс. человек

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В 2016 году осуждены за преступления в сфере предпринимательства 2 тысячи человек, сообщил во вторник председатель Верховного суда (ВС) РФ Вячеслав Лебедев. При этом только каждый четвертый предприниматель, осужденный в России за различные преступления, получил реальный срок наказания,

"В 2016 году осуждены за преступления в сфере предпринимательства 2 тысячи лиц, 25% из них получили реальные сроки наказания в виде лишения свободы", - сказал Лебедев на совещании судей в Москве.

Он отметил, что половина из числа осужденных имела статус индивидуальных предпринимателей, а 60% признаны виновными за мошенничество.

Глава ВС РФ подчеркнул также, что в прошлом году суды освободили от наказания по различным основаниям почти каждого пятого предпринимателя, привлекавшегося к уголовной ответственности.

По словам Лебедева, в каждом втором случае суды отказывали следствию в заключении под стражу в качестве меры пресечения в отношении лиц, обвиняемых в преступлениях в сфере предпринимательской деятельности.

Касаясь в целом статистики по мере пресечения в виде ареста, он сообщил, что по итогам прошлого года под стражу было взято 122 тыс. лиц, или на 13% меньше, чем в предыдущем году.

"Вместе с тем, суды не всегда мотивировали решение об избрании меры пресечения в виде ареста, что является существенным нарушением закона", - отметил председатель ВС РФ.