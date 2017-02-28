У правозащитницы Зои Световой провели обыск

По словам журналиста Тимофея Дзядко и источника агентства, обыск связан с "делом ЮКОСа" и "Открытой России"

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы проводят обыск в доме журналистки, экс-члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Зои Световой, сообщила ее адвокат Анна Ставицкая.

"Обыск в рамках дела по обвинению Ходорковского и других, возбужденного 20 июня 2003 года по фату хищения средств у государства и ОАО "Апатиты". В квартире Зои примерно десять человек и следователь Следственного комитета РФ", - написала она в фейсбуке.

"С точки зрения следствия из этих похищенных средств происходит финансирование различных организаций, физических лиц, в том числе и Зои Световой. И в целях отыскания разных доказательств и проводится обыск", - добавила защитник. По ее словам, "сейчас перекачивают информацию с разных компьютеров и смотрят документы".

В свою очередь, сын Световой журналист Тимофей Дзядко в фейсбуке сообщил, что "обыск начался в 11 утра и проходит "по делу ЮКОСа и "Открытой России"".

"Обыски у Световой проводятся по "делу ЮКОСа", это обычная рутинная процедура, которая не обернется наделением правозащитницы каким-либо процессуальным статусом", - сказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. По его словам, причина обыска - сбор материалов и доказательств по эпизоду об отмывании средств в рамках "большого дела ЮКОСа".

По его словам, следователи считают, что похищенные фигурантами у государства средства "отмываются через финансирование различных организаций и конкретных лиц".

"Обычная техническая работа. Много шума из ничего", - сказал собеседник агентства. Источник отметил, что именно по этому эпизоду расследовалось так называемое "дело экспертов" - о финансировании через похищенные руководителями ЮКОСа средства российских юристов и политиков.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.