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В ЛДПР предложили проводить Единый день голосования по средам

В партии считают, что в таком случае гражданам не придется делать выбор между "реализацией конституционного права на отдых и активного избирательного права"

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Депутаты фракции ЛДПР предлагают перенести выборы в Государственную Думу с сентября на апрель и проводить их в среду.

Авторами соответствующей инициативы выступили вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, председатель комитета по труду, социальной политике и делами ветеранов Ярослав Нилов и член комитета по экономполитике Владимир Сысоев, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе фракции.

Законопроект предлагает изменения в ряд законов, предусматривающие перенос выборов депутатов Госдумы и единого дня голосования на апрель, на среду. В частности, выборы депутатов Госдумы следующего, восьмого созыва предлагается проводить во вторую среду апреля 2021 года. Авторы считают, что перенос дня голосования именно на будни позволит "обеспечить большую эффективность избирательного процесса как с точки зрения проведения самой процедуры выборов, включая регистрацию кандидатов и предвыборную агитацию, так и с точки зрения повышения избирательной активности граждан".

В целом, как указывается в пояснительной записке, предлагаемые изменения повысят явку избирателей на выборах, а также ликвидируют вынужденно стоящий перед гражданами выбор между "реализацией конституционного права на отдых и активного избирательного права".

Теги: ЛДПР
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