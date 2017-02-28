РФ готова продолжить поставки Вьетнаму современных кораблей и подлодок

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Россия готова развивать военно-техническое сотрудничество (ВТС) с Вьетнамом, в том числе, поставлять современные корабли и подлодки, заявил "Интерфаксу" во вторник помощник президента РФ по вопросам ВТС Владимир Кожин.

"Учитывая наши отношения всеобъемлющего стратегического партнерства, российская сторона выражает готовность и впредь оказывать Вьетнаму всестороннее содействие в укреплении его вооруженных сил, в том числе, за счет современных образцов надводных кораблей и подводных лодок", - сказал Кожин.

По его словам, 28 февраля состоялась церемония поднятия военно-морского флага на пятой и шестой больших дизель-электрических подводных лодках проекта 636, построенных АО "Адмиралтейские верфи" по заказу Вьетнамской народной армии. Подводные лодки официально приняты в состав Военно-морских сил Вьетнама, сообщил Кожин.

В декабре прошлого года он назвал Вьетнам одним из ключевых партнеров РФ в сфере ВТС - наряду с Китаем, Индией и Алжиром.

Контракт на поставку во Вьетнам шести дизель-электрических подводных лодок проекта 636 был подписан в 2009 году в ходе визита в Москву премьер-министра республики Нгуена Тан Зунга. Кроме строительства подлодок контрактом предусмотрено обучение вьетнамских экипажей, а также поставка необходимого оборудования и технического имущества.

Россия и Вьетнам ведут обсуждение строительства пятого и шестого кораблей типа "Гепард - 3.9" для вьетнамских ВМС. Корабли водоизмещением около 2,2 тыс. тонн, по информации Зеленодольского проектно-конструкторского бюро, оснащены современным ракетно-артиллерийским, авиационным, противолодочным и радиотехническим вооружением, а также минным и противодиверсионным оружием, средствами внешней и внутрикорабельной связи, трансляции, зрительного наблюдения и звуковой связи.

Первая пара "Гепардов" (контракт подписан в 2006 году) в ударном варианте поставлена Вьетнаму в 2011-2012 годах. Контракт на строительство второй пары с противолодочным вооружением был подписан в 2012 году. Спуск на воду первого корабля второй пары состоялся 27 апреля 2016 года. Передача кораблей второй пары заказчику запланирована на 2017 и 2018 годы. Сообщалось также, что Вьетнам выразил желание заказать третью пару фрегатов "Гепард-3.9".