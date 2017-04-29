МВД РФ расплатилось с адвокатами по назначению за прошлый год

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Правоохранительные и судебные органы России погасили задолженность за 2016 год по оплате труда адвокатов по назначению, сообщает в субботу "Коммерсант ".

По данным газеты, в середине 2016 года долги перед приглашенными адвокатами выросли до 519,4 млн руб. При этом большая часть задолженности приходилась на органы дознания и следствия МВД - 406 млн руб. Долг, числившийся за федеральными и мировыми судами, составлял 93,1 млн руб., за Следственным комитетом - 13,1 млн руб., а на остальные правоохранительные органы приходилось всего 7,2 млн руб.

Как отмечает "Коммерсант", в конце прошлого года долги МВД достигли суммы в 700 млн руб.

"МВД достаточно оперативно отреагировало на сложившуюся ситуацию. Было принято решение о погашении долгов за счет изысканных ресурсов 294 млн руб. еще в прошлом году, а остальные деньги были выплачены уже в 2017 году за счет нового бюджета", - говорится в публикации.

В Федеральной палате адвокатов России (ФПА РФ) изданию сообщили, что задолженность перед защитниками, работавшими по назначению в 2016 году, наконец-то была практически полностью погашена. По словам представителей ФПА РФ, сейчас поступают лишь единичные сообщения из региональных палат, с которыми не расплатились в полном объеме. Последние защищают свои интересы в судах, подавая коллективные иски к должникам.

Как пишет газета, оплата адвокатов по назначению стала одной главных тем прошедшего на днях VIII Всероссийского съезда адвокатов. В частности, адвокаты были возмущены тем, что прошлогодние долги были погашены за счет бюджета 2017 года. "Получается, что кризис платежей прошлого года фактически запланирован государством на середину текущего года", - сказано в решении съезда.

В пресс-центре МВД "Коммерсанту" пояснили, что сейчас Минфином "проводится работа по подготовке проекта федерального закона" о внесении изменений в бюджет 2017 года и планового периода 2018-2019 годов. "По окончании этой работы будет принято решение о дальнейшем финансировании расходов на оплату труда адвокатов", - заявили в МВД.