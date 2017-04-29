Глава МЧС проинспектировал ситуацию с природными пожарами в Бурятии

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Глава МЧС России Владимир Пучков сразу после прибытия в Улан-Удэ отправился на вертолете Ми-8 на облет пожароопасных районов Бурятии, сообщили в МЧС.

"Глава министерства Владимир Пучков вместе с оперативной группой МЧС на вертолете Ми-8 провел воздушный мониторинг обстановки с природными пожарами в Бурятии, где установился высокий класс пожароопасной ситуации из-за сухой жаркой погоды, температуры под 30 градусов, порывистого ветра и пресловутого человеческого фактора", - сказал собеседник агентства.

В Бурятии травяные пожары, возникшие из-за пала травы, уже уничтожили дома в двух населенных пунктах.

В один из них, поселок Черемушки, следует глава МЧС. "Он оценит принятые меры по организации жизнеобеспечения населения и пообщается с руководством этого населенного пункта и местными жителями, пострадавшими от пожара, проверит, как оказывается им помощь, и оценит на месте ситуацию", - сообщили в МЧС.