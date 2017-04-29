На Ставрополье столкнулись электричка и грузовик

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Грузовик столкнулся с электричкой на железнодорожном переезде на окраине Невинномысска (Ставропольский край), есть пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" представитель краевого УГИБДД Евгений Синицын.

"В 15:30 на улице Загородная, на окраине Невинномысска, на нерегулируемом железнодорожном переезде водитель КАМАЗа-бетономешалки столкнулся с электричкой", - сказал он.

По его данным, после столкновения один вагон электрички сошел с рельсов, грузовик опрокинулся. "В результате аварии в больницу города доставлены четыре пассажира электрички", - уточнил представитель УГИБДД.

Движение на переезде временно закрыто.

В свою очередь, глава пресс-служба ГУ МЧС по региону Олег Дегтярев сообщил о семи пострадавших. "В момент происшествия в вагоне находилось 13 человек, в результате происшествия пострадали 7 человек - все пассажиры электрички. В больницу направлены трое", - сказал он.

Дегтярев уточнил, что электричка двигалась по маршруту "Зеленчукская-Ураковская".