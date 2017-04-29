Полиция пресекла попытку нарушить порядок во время акции в Петербурге

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Около 150 человек в Санкт-Петербурге участвовали в проведении несанкционированной акции, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Сегодня у станции метро "Горьковская" в Петроградском районе Санкт-Петербурга группой граждан около 150 человек была произведена попытка проведения несанкционированной акции", - говорится в сообщении.

Участников мероприятия сотрудники полиции по громкой связи предупредили о несогласованности данного действия, часть граждан разошлась.

"Однако около 100 человек предприняли попытку нарушить общественный порядок, несмотря на неоднократные законные требования сотрудников полиции. Данные противоправные действия были пресечены полицейскими", - отметили в ведомстве.

Ранее представители "Открытой России" заявили о намерении провести 29 апреля в различных городах массовую акцию, в рамках которой подать на имя главы государства петиции с просьбой не принимать участия в предстоящих выборах президента РФ.