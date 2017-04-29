В Калининграде разрешенный пикет оппозиции собрал несколько десятков человек

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В Калининграде на пикет протеста, согласованный администрацией города, пришло до 100 человек, заявил "Интерфаксу" активист оппозиции Александр Гмырин. Однако очевидцы считают эту цифру завышенной.

По его словам, акция прошла в центра Калининграда у памятника Героям космоса в течение часа и без каких-либо эксцессов. Однако в конце пикета полиция задержала двух участников, которые держали в руках плакат "Открытой России".

В региональном УВД "Интерфаксу" не смогли оперативно предоставить официальные данные о численности акции, отметив, что задержанные уже отпущены.

Как сообщил агентству ряд очевидцев, число протестующих не превышало в общей сложности от 50 до 70 человек.