В Карелии из-за непогоды 3 тысячи человек остались без электричества

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Около 3 тысяч человек остаются без электричества в Карелии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"В 17:20 мск 29.04. от диспетчера филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" поступила информация о том, что в Лахденпохском районе республики Карелия произошло аварийное отключение, в результате чего нарушено энергоснабжение в 11 населенных пунктах района (1344 жилых дома с населением 2950 человек)", - говорится в сообщении.

К аварийно-восстановительным работам привлечены 3 бригады от "Карелэнерго" численностью 12 человек 3 единицы техники.

По информации "Карелэнерго", причиной отключения электричества стало ухудшение погоды.