Что произошло за день: суббота, 29 апреля

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Во многих городах России прошла протестная акция, объявленная Михаилом Ходорковским и "Открытой Россией". В части городов она была согласованной, в части - нет. Акция оказалась не очень многочисленной: так, в Москве на нее пришли, по данным полиции, около 250 человек. Полиция задерживала людей только в нескольких городах, наиболее массово - в Санкт-Петербурге.

- Мария Шарапова проиграла в полуфинале первого турнира после дисквалификации. На WTA в Штутгарте она уступила француженке Кристине Младенович.

- Квалификацию Гран-при России "Формулы-1" выиграл немецкий пилот Себастьян Феттель, выступающий за команду Ferrari. Россиянин Даниил Квят, выступающий за Toro Rosso, показал 13-й результат.

- Россия в СБ ООН поддержала предложение Китая по Северной Корее. Речь идет о прекращении ядерных испытаний КНДР взамен на отказ от военных учений вблизи этой страны. Между тем авианосная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем "Карл Винсон", в субботу миновала Корейский пролив и вошла в акваторию Японского моря.

- В Москве зафиксировали самый теплый день года.

- 29 апреля исполнилось 100 дней с начала президентского срока Дональда Трампа. Первый рубеж - в подборке самых ярких фотографий.