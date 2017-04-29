В Татарстане на Каме рыбаков спасли с дрейфующей льдины

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС по Татарстану спасли рыбаков, которых унесло на льдине на фарватер Камы.

По информации ГУ МЧС России по РТ, сообщение о произошедшем поступило по "112" в 17:31. Звонивший сообщил, что льдина оторвалась от берега на реке Кама в Менделеевского районе Татарстана и на ней находятся пять человек. "На момент прибытия оперативной группы Менделеевского пожарно-спасательного гарнизона льдину унесло на 500 метров от берега. Она постоянно раскалывалась на мелкие куски", - говорится в сообщении ведомства.

Спасательную операцию осложняло сильное течение. Но к терпящим бедствие удалось все же подобраться на лодках, передать им спасательные жилеты и эвакуировать на берег.

"Рыбаки оказались жителями Удмуртии. Это два брата 1964 и 1954 г.р., их сестра 1957 г.р., ее муж 1956 г.р. и внук 2003 г.р. Как выяснилось, они приехали в гости и решили порыбачить со льда. В один момент льдина отошла от берегового припая", - уточняется в сообщении ГУ МЧС России по РТ.

Спасенные чувствовали себя удовлетворительно. Медицинская помощь понадобилась только мальчику. С предварительным диагнозом переохлаждение он был отправлен в Менделеевскую ЦРБ.