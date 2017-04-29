СМИ сообщили об уголовном деле против сотрудника метро после теракта в Петербурге

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В рамках расследования теракта в Петербурге против сотрудника метрополитена завели уголовное дело о халатности, пишет в субботу издание "Фонтанка.ру" со ссылкой на собственные источники.

Фигурантом стал 43-летний Константин Ипполитов, бывший начальником смены днем 3 апреля на станции метро "Академическая", через которую вошел в метро предполагаемый смертник Акбаржон Джалилов. По версии следствия, Ипполитов не обеспечил должным образом работу службы контроля: вместо заболевшего инспектора он поставил на станцию двух стажеров, которые не имели права использовать лучевую установку. Кроме того, подозреваемый не расставил персонал по станции и лично не принимал участия в досмотре, что позволило исполнителю теракта остаться незамеченным.

3 апреля в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Петербурге погибли 16 человек (15 пассажиров и один террорист), более 50 получили ранения. Кроме того, на станции "Площадь Восстания" было найдено не сработавшее взрывное устройство. Следствие считает, что бомбу взорвал Джалилов.

Всего по делу арестованы 10 человек (шесть в Петербурге и четыре в Москве), в том числе предполагаемый организатор преступления, уроженец Киргизии Аброр Азимов, с которым смертник связывался перед осуществлением взрыва, и его старший брат Акрам Азимов.

Ответственность за теракт взяла на себя одна из группировок, связанных с "Аль-Каидой" (запрещена в России) - "Катибат аль-Имам Шамиль".