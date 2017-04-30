Рейс Благовещенск-Москва компании "ВИМ-Авиа" задержан на три часа

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Вылет самолета авиакомпании "ВИМ - Авиа" из Благовещенска в Домодедово отложен более чем на три часа из-за задержки самолета из другого рейса.

Как сообщает пресс-служба аэропорта Благовещенск, прибытие самолета в Амурскую область ожидается в 11:45 местного времени (05:45 мск).

"Вылет рейса НН - 181 задержан в аэропорту Домодедово, по причине ожидания воздушного судна с другого рейса в Москве", - говорится в сообщении.

Пассажиры рейса НН-182 Благовещенск - Москва будут отправлены в аэропорт назначения воздушным судном B-777 ориентировочно в 13:20 местного времени (07:20 мск). На него продано 212 билетов.

Пассажиров в период ожидания обеспечат прохладительными напитками, багаж принимается в камеру хранения бесплатно.