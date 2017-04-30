В рамках конкурса "Ключи от неба" было запущено более 50 ракет ЗРС С-300 и С-400

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 и С-400, а также зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" на всеармейском этапе конкурса "Ключи от неба" израсходовали более 50 ракет, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В процессе конкурса были произведены боевые пуски ракет ЗРС С-300, С-400 и стрельбы ЗРПК "Панцирь-С" по аэродинамическим, баллистическим и наземным мишеням. Всего было израсходовано более 50 зенитных управляемых ракет по 25 мишеням", - сообщили в департаменте.

Так также рассказали, что расчеты осуществили перехваты самолетов Су-24, Су-34 и МиГ-29.

Первое место заняла команда Восточного военного округа.

Победители всеармейского этапа конкурса примут участие в международных соревнованиях "Ключи от неба", которые в этом году пройдут на полигоне Ашулук с 30 июля по 5 августа.