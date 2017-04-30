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Глава МЧС потребовал на время праздников взять под особый контроль все места массового отдыха

"У нас люди очень творческие", - отметил Владимир Пучков

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал во время майских праздников взять под особый контроль все места отдыха россиян, чтобы не допустить крупных пожаров и тяжёлых последствий от них.

"У нас впереди большие майские праздники, большое количество людей поедет на дачи и на природу. Я прошу организовать работу и взять на контроль все места массового отдыха людей, чтобы защитить их от пожаров", - сказал Пучков на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Министр пояснил, что риски пожаров в праздничные и выходные дни возрастают. "У нас люди очень творческие", - сказал он.

Пучков напомнил, что решением правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям во всех регионах Сибири введён режим ЧС, во многих муниципальных образованиях действует особый противопожарный режим. "В эти дни майских праздников требуется внимательность и выполнение всех ограничений, которые связаны и с прогнозом погоды, и с рисками. Органы управления и подразделения МЧС, наши коллеги из других структур готовы быстро и оперативно прийти на помощь", - сказал Пучков.

Он отметил, что в период всех майских праздников усиленно работают гарнизоны подразделений пожарной охраны, МВД, ГИБДД. "К праздникам число техногенных пожаров благодаря усилиям пожарных и увеличению группировки удалось сократить в два раза", - отметил министр.

Вместе с тем, добавил он, в вопросе обеспечения пожарной безопасности нужна помощь и поддержка населения, чтобы люди сами понимали все риски опасностей и угроз.

Теги: МЧС, Владимир Пучков
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