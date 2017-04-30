Десять детей госпитализированы в Оренбурге с острой кишечной инфекцией

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В Оренбурге десять детей госпитализированы с острой кишечной инфекцией, сообщили агентству "Интерфакс" в министерстве здравоохранения Оренбургской области в воскресенье.

"В одну из клиник областного центра поступили десять детей. Диагноз - "острая кишечная инфекция". Состояние у них стабильное", - сказал собеседник агентства.

Представитель Минздрава не смог уточнить, когда дети поступили в больницу, а также и их возраст.

В свою очередь источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству, что госпитализированные дети из цыганских семей.