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Из десяти городов Сибири будут выполняться чартерные рейсы в восемь стран мира

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Объемы чартерных перевозок из Сибири за рубеж, запланированные в предстоящем сезоне, приближаются в сторону докризисных, а в некоторых случаях уже достигли их, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"В эти дни в Сибири стартует большая часть чартерных программ, предложенных операторами на лето. Прямые рейсы будут выполняться из десяти городов по десяти направлениям в восьми странах. Всего рынку предстоит "переварить" около 465 тысяч кресел", - рассказала Тюрина.

Прямые чартеры заявлены в Новосибирске, Красноярске, Омске, Иркутске, Кемерово, Томске, Барнауле, Новокузнецке, Улан-Удэ и Чите. Самые объемные и разнообразные программы - в первых пяти городах. В двух последних представлен только Хайнань от оператора "Русь Тур".

По словам Тюриной, предстоящим летом на рынке сибирского региона лучше всего представлены Турция и Вьетнам - рейсы в Анталью и Нячанг есть в восьми городах из десяти. В пяти заявлены чартеры и в Таиланд - на Пхукет и Бангкок (некоторые рейсы летят соответственно в Краби и Утапао), в отдельных случаях представлено что-то одно. В Новосибирске, Красноярске и Иркутске на летний сезон остаются полеты на Хайнань. С лета программы на этот остров стартуют из Кемерово, Улан-Удэ и Читы. Полеты на Хайнань операторы планируют сделать круглогодичными.

"Страны Юго-Восточной Азии и Турция выполняют сейчас основную работу по возвращению сибирского рынка к докризисным объемам. В Новосибирске, например, в самые лучшие годы для выездного туризма только в Анталью вылетало до 25 и более рейсов в неделю, этим летом в самые высокие даты июля и августа их заявлено до 18 - по два-три в день. На некоторых региональных рынках, например, в Барнауле и Томске, объем заявленной перевозки достиг докризисного уровня и даже немного превысил его", - пояснила пресс-секретарь РСТ.

Впрочем, как отметила эксперт, программы во время сезона могут сокращаться в зависимости от продаж. Так, операторы уже корректировали в Сибири планы по Турции, анонсированные зимой, поскольку переоценили спрос.

Из направлений Юго-Восточной Азии до кризиса летом по объемам лидировал Таиланд. Сейчас первое место у Вьетнама. В 2016 году на рынок после перерыва в несколько лет вернулся Хайнань. Туры с перелетом в Санью предлагают операторы "Русь Тур", "Анекс тур" и "Тез Тур". В нынешнем летнем расписании нет рейсов в Гоа, на Бали и в Хошимин, которые до кризиса были как минимум в Новосибирске.

По данным Тюриной, из европейских стран лучше всего в регионе представлена Греция. "Прямые рейсы на Крит (Ираклион) и на Халкидики (Салоники) заявлены в Новосибирске и Омске. В этих же городах анонсированы полеты на Кипр (Ларнака). Единственная чартерная цепочка в Бургас этим летом есть только в Омске. Там же стоит Тунис (Энфида), видимо, призванный на замену отсутствующему Египту", - уточнила она.

Выполнять заявленные рейсы будут девять авиакомпаний. Три четверти всей перевозки - собственные самолеты "Пегас Туристик", "Корал Тревел", "Анекс тур" и "Тез Тур".

Помимо чартерных рейсов за границу, в Сибири представлены и регулярные. Например, в Новосибирске есть прямые Прага, Бургас, Дубай, Пекин, Бангкок, Тбилиси. Кроме того, на летний сезон практически во всех сибирских городах поставили прямые регулярные и чартерные рейсы на курорты Черного моря - в Сочи, Анапу, Крым. Правда, региональные агенты и операторы отмечают, что после "внутреннего" бума двух последних лет сибиряки активнее бронируют зарубежные курорты, заключила Тюрина.

Теги: Российский союз туриндустрии, РСТ
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