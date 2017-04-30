Россия поддержит переселение староверов из-за рубежа

В Приморский край и Амурскую область уже переехали шесть семей из Южной Америки

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Специальная "дорожная карта" будет разработана для поддержки старообрядцев, переехавших на Дальний Восток.

В частности, власти создадут специальную службу адаптации старообрядцев-переселенцев, разработают дополнительные меры господдержки: пособия для многодетных семей, льготное кредитование, сообщает пресс-служба министерства РФ по развитию Дальнего Востока.

Наряду с этим глава ведомства Александр Галушка поставил задачу Агентству по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке подготовить проект о внесении изменений в госпрограмму по оказанию содействия добровольному переселению, чтобы ввести специальный раздел по староверам. Предусматривается также создание межведомственной рабочей группы по вопросу добровольного переселения и адаптации старообрядцев на Дальнем Востоке.

"То, что ранее воспринималось как невозможное, сейчас уже работает. На примере программы "Дальневосточный гектар" мы видим, что закон перечеркнул существовавшую ранее систему получения земельных участков. Такие же изменения возможны и в программе переселения соотечественников в части создания условий для переселения староверов", - отметил министр.

Сейчас на Дальнем Востоке созданы два поселения староверов в Приморском крае (в селе Дерсу, где проживает 71 человек, а также в селе Любитовка, где проживают пять семей, около 30 человек). Еще одна семья из 24 человек поселилась в Амурской области.

Все они переехали в Россию из Боливии, Уругвая и Бразилии.