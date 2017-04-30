В акватории Сочи произошло небольшое землетрясение

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Сейсмологи сообщают о небольшом землетрясении, которое произошло в море у Лазаревского района Сочи в 70 км от берега.

"Сегодня около четырех утра произошло небольшое землетрясение. Эпицентр находился в 70 км от прибрежной части Лазаревского района Сочи", - сообщила "Интерфаксу" руководитель сейсмической станции Сочи Елена Карпович в воскресенье.

Сейсмолог уточнила, что подземный толчок магнитудой 4 произошел на глубине пяти километров.

Она отметила, что землетрясение никак не сказалось на жизни города-курорта. "Никаких разрушений, а также пострадавших нет", - подчеркнула сейсмолог.

По ее словам, такие небольшие подземные толчки в Сочи происходят регулярно.