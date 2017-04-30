Под Саратовом автомобиль сбил лосиху с лосенком

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Два лося погибли в ДТП в Лысогорском районе Саратовской области в ночь на воскресенье, сообщает пресс-служба комитета охотничьего хозяйства региона.

По данным ведомства, автомобиль "Форд Куга" с номерами Белгородской области на трассе возле села Озерки сбил лосиху и лосенка, которые ночью перебегали дорогу. "От сильного удара животные погибли на месте", - сказали в пресс-службе.

Вся информация о дорожной аварии передана в управление ГИБДД. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Комитет настаивает на возмещении ущерба животному миру.